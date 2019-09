Luisana Lopilato y Michael Bublé se mudan para instalarse en Argentina

A lo largo de sus años de relación, Luisana Lopilato y Michael Buble han sido respetuosos el uno con el otro respecto a sus proyectos laborales, y este es el motivo principal por el que el canadiense debe armar las valijas e instalarse en el país natal de su pareja.



El próximo año, Luisana cumplirá un rol clave dentro del espectáculo argentino, no solo por estrenar Corazonada, la precuela de Perdida, la película basada en el libro Cornelia de Florencia Etcheves, sino porque volverá a interpretar a Paola Argento en la adaptación teatral de Casados con hijos que llegará al Teatro Gran Rex de la Avenida Corrientes.



Es por esto que todo el clan Bublé-Lopilato debe mudarse a la Argentina, y si bien el regreso de la familia Argento ocurrirá en junio del año que viene, seguramente deba volver un tiempo antes para poder empezar a ser parte de los ensayos previos junto a Guillermo Francella (Pepe), Florencia Peña (Moni), Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco), Érica Rivas (María Elena Fuseneco) y su hermano, Darío Lopilato (Coqui).



El cantante actualmente se encuentra de gira por Europa, y luego seguirá por Oceanía y América del Norte, pero su tour finaliza el 27 de abril con un show en México, lo cual significaría el puntapié inicial de la mudanza a tierras rioplatenses, ya que Luisana contaría con un mes disponible para ensayar con sus compañeros.



Además, la estadía de la pareja en el país podría extenderse, porque si bien las funciones de Casados con hijos están planificadas para que se realicen entre junio, julio y agosto, lo que manda en la industria del espectáculo es el dinero, y en caso de que la obra sea un éxito, es probable que desde la producción decidan continuar por más semanas.



El único miembro del elenco original que no estará presente será la perra Violeta, el carismático can que le dio vida al inolvidable Fatiga, debido a que falleció de manera trágica en una ruta luego de que la pise un camión. Seguramente, el hecho de reemplazar o no a la mascota de la familia Argento será una de las decisiones más importantes que deberán tomar los guionistas y productores de una obra que genera muchas expectativas fuera y dentro de escena.