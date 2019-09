"Me hacía test de embarazo incluso siendo virgen", dijo joven actriz

Katja Martínez, la hija de Andrés Ciro, el ex líder de Los Piojos, reveló detalles sobre su embarazo. Actualmente la actriz está transitando su séptimo mes de gestación.Contó cómo se enteró de que iba a ser mamá: "Fue de una manera que no tiene nada que ver a cómo me lo imaginaba. Siempre pensaba estar con mi novio o hacerlo yo (el test) y esperar a mi pareja con escarpines o algo así". Sin embargo, el momento fue diferente: "Estaba sola en casa, mi novio estaba de viaje, yo tenía zumba y estaba cansada y no sé por qué no fui, algo me pasó".Aparte, Martínez confesó que es adicta al entrenamiento y que para que faltara a su clase debía pasar algo muy fuerte en su organismo: "Ese día me iba a Miami con mi hermana, pero estaba caminando por la calle y vi un bebé y dije 'estoy embarazada'. Rarísimo, porque no tenía un atraso, nada. Me compré un test y me lo hice sola en mi casa y me dio positivo".Ya con la noticia encima, Katja reveló ensus primeros sentimientos y explicó un curioso dato sobre su vida: "Me temblaban las piernas, empecé a llorar pero estaba feliz. Pero no estaba preocupada, porque me hice veinte, yo me hacía test incluso siendo virgen. Me hice un montón embarazada también, tengo como quince del embarazo guardados. Una patalogía importante. Nunca pensé que iba a dar positivo igual, yo me hacía un montón porque me divertía".Al enterarse, la hija del músico llamó a su novio por teléfono que estaba de viaje en Uruguay y le dijo que se aparte de sus compañeros que tenía que darle una noticia a él solo: "Lo vi a mi novio diez días después, ya sabiendo los dos que íbamos a ser padres".El embarazo de la joven de 23 años fue de público conocimiento luego de que Ciro lo anunciara en uno de sus shows. Con la emoción a flor de piel, el cantante le dijo a sus fans que iba a ser abuelo.