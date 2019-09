Mariana Fabbiani habló sobre Nahir y las fotos: "Es una falta de respeto"

Sociedad Las fotos de Nahir Galarza y Yanina Lescano desde la cárcel

Meses después de haberla entrevistado cara a cara, la conductora televisiva Mariana Fabbiani volvió a hablar de Nahir Galarza y de las polémicas fotos que compartió desde el interior de la Unidad Penal de Mujeres Nº 6 de Paraná, donde se encuentra cumpliendo la condena de cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo."Ella cree que está de paso, no tomó conciencia", sostuvo Mariana, que cuando entrevistó a Galarza en el mes de marzo, aseguró que había encontrado a una mujer que "no quiere que haya pasado lo que pasó"."No me sorprende para nada. Yo tuve la sensación de que ella creía que no iba a estar ahí por mucho tiempo, que no era consciente de su perpetua ni de lo que había sucedido, que le parecía estar de paso", afirmó Fabbiani, que tildó de irrespetuosa a la joven de 21 años. "Ya pasó tiempo y no sé cuánto habrá asimilado, pero es una falta de respeto", sostuvo."Ella tiene la posibilidad de tener un celular y elige mostrarnos eso. Esto habla también de ella, porque tuvo la posibilidad de hablarnos a todos y eligió decir y mostrar eso, como si fuese una travesura el motivo por el que está presa y no que asesinó a su novio", sentenció Mariana.