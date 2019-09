La mejores fotos de Eugenia, la nueva y bella novia de "Peque" Schwartzman

La carrera deportiva de Diego Schwartzman (27) va en franco ascenso desde hace un par de temporadas. Mientras tanto, el tenista encontró el amor de la mano de una bellísima mujer: Euge De Martino, una modelo rubia y de penetrantes ojos verdes.Eso quedó demostrado en las historias de Instagram de ambos, quienes publicaron una selfie donde se los ve sacando la lengua, de lo más divertidos y donde ella le deseó un buen viaje, junto a un emoji de un corazoncito. El, por su parte, publicó la misma foto y agregó el emoticón de una carita llena de corazones.El tenista partió rumbo a Beijing, Shangai y su novia lo despidió amorosamente. Aparentemente, entre ellos los viajes no son un problema como sí lo fueron en el pasado entre él y Barbie Vélez.Recordemos que, invitado al programa Nunca es tarde, el tenista reveló (sin nombrarla) una relación amorosa con la hija de Nazarena Vélez que terminó mal."No voy a decir el nombre de ella. La relación venía muy bien y estaba para pasar a mayores. Pero ella tenía mucho trabajo en el verano y yo también empezaba con los viajes al exterior. Por eso fui a charlar y a decirle el problema que teníamos", reveló."Pensé que íbamos a discutir, pero nos pusimos de acuerdo y anduvo todo bien hasta que me fui de la casa. Al rato vi varias llamadas perdidas y una nota de voz en el teléfono de más de un minuto, en la que me decía que era un pelotudo y varias cosas más. 'Creí que vos eras diferente al resto'. Y el que nos presentó es un boludo, y tu otro amigo que te bancaba también es un boludo'. Me dijo de todoooo", recordó y ella le salió al cruce.Además de modelo, Euge es una importante influencer. En las redes sociales tiene muchos seguidores y no son pocas las marcas que la quieren tener en sus filas, publica