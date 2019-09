Se casó Graciela Pal: "Estoy muy emocionada y feliz"

La actriz Graciela Pal contrajo enlace con Eduardo, su pareja desde hace 30 años. "Estoy muy emocionada y feliz con el amor de amigos, con el amor de Eduardo y el de mi hija. No lo puedo creer todavía", afirmó emocionada la artista.La protagonista de "Dulce Amor", "Culpable de este amor" y "Golpe al corazón", entre otros recordados éxitos, tuvo como testigo a su hija, Manuela.La actriz, de 72 años, lució un traje blanco de chaqueta y pantalón, que acompañó con un ramo de jazmines. Mientras ella tuvo como testigo a su heredera, su pareja eligió a su hija, Verónica."Quiero decir que existe el amor a mi edad y te podes enamorar con cosquillitas", declaró la actriz, quien anticipó que en diciembre próximo se irán de Luna de Miel a las playas de Cariló."Nos vamos a cuidar porque no queremos tener más chicos", declaró con humor antes de recibir el llamado del juez para dar el sí."Me tiene c... desde que la conocí, siempre fue así", reconoció entre risas el marido de la artista, quien, al igual que el resto de los presentes, no pudo dejar de jugar y divertirse con las ocurrencias de Amparo, la nieta de la actriz, según publica Teleshow.