Andrea Rincón: "Tengo ganas de estar con una chica trans"

Cuando se mete en la piel de Estelita, durante su espectáculo teatral, Jey Mammon logra que sus entrevistados se relajen y cuenten intimidades. Esta semana le tocó a Andrea Rincón y la actriz, que hace poco se sumó a la tira Argentina tierra de amor y venganza (ATAV), se fue de boca.La charla entre Rincón y Estelita arrancó muy arriba y la rubia fue directo al grano. "Vos estuviste con todos: hombres, mujeres... ¿Y con chicas trans?", indagó el personaje de Jey Mammon."Hay que explorar. Tengo ganas de una que me dijeron", contestó rápidamente la actriz entre risas. Aunque no lo confirmó en el momento (ni después, al ser consultada por TN Show) varios fanáticos barajan la teoría de que la actriz hacía referencia a Mariana Genesio Peña, unas de las protagonistas de Pequeña victoria (Telefé).La conversación continuó. "Estás muy potra. ¿Estás sola?", quiso saber Estelita. Rincón sostuvo que está "muy sola" y habló de su deseo de ser madre. "Antes quería tres hijos, ahora lo reduje a dos. Tengo hasta los nombres: Libertad y León. Si tengo que adoptar voy a adoptar, nadie me va a aguantar ni yo aguantar a nadie. Puedo ser madre y padre, me sobra", dijo.En la casi media hora de charla, Andrea se animó a hablar de su sexualidad y de la masturbación. "¿Estás caliente todo el tiempo?", le preguntó Mammon. "Son etapas", remató la entrevistada. Como no podía ser de otra manera, sus dichos rebotaron en varios medios y, según dijo Rincón en redes, "todavía está dando explicaciones". ¿Se animará a revelar quién es la chica trans de sus fantasías? Fuente: (TN).-