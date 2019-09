Espectáculos Wanda Nara posó desnuda y mostró más que lo habitual

Wanda Nara redobló la apuesta. Luego de haber publicado una imagen desnuda en su cuenta de Instagram, decidió compartir un video donde aparece totalmente despojada de ropa y que está al borde de la censura por las normas de esa misma red social.En el video, Wanda se sujeta el pelo, muestra sus lolas contra las sábanas del colchón y levanta ligeramente su pelvis para dejar así su cola expuesta ante el gran ventanal de la habitación en donde realizó sus fotos."Angel face, devil thoughts my new #campaign #adv #advertising", escribió en inglés la esposa de Mauro Icardi, lo que en español significa "Cara de ángel, pensamientos de diablo. Mi nueva campaña publicitaria".