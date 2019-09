A dos años del accidente, piloto de TC pidió matrimonio a su novia entrerriana

Su historia como piloto

El inicio de la relación

En la mañana del 13 de agosto de 2017, en la ruta Nacional 40 a la altura de Villa la Angostura, el piloto argentino de turismo carretera Mauro Giallombardo chocó de frente contra un micro de la firma Vía Bariloche. En el interior de su auto viajaban su novia de entonces, Ailén Ogen, quien luego de ser sometida a varias intervenciones quedó con un daño neurológico severo por lo que su familia le inició juicio al conductor. Y también dos amigos, Brenda Curcio y Hernán López, que sufrieron lesiones pero cuyas vidas no estuvieron en peligro.El piloto, por su parte, había quedado en coma inducido tras ser operado por un traumatismo de cráneo y una fractura de cadera, pero de a poco logró recuperarse. Y, este lunes, se presentó en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, que conduce Santiago del Moro por Telefe, donde contó su experiencia y le propuso matrimonio en vivo a la joven entrerriana, Valentina Veronese, su actual pareja."Empecé desde muy chico. Cuando tenía 8 años empecé a correr en karting. Ahí empiezan la mayoría de los pilotos de autos de carrera. Empecé en karting, ahí fui obteniendo campeonatos, después debuté en las fórmulas dónde estuve durante tres o cuatro años y, ya desde muy joven, me senté en los autos con techo. Es decir que cuando arranqué en los autos de carrera grandes era muy joven, tenía 18 años", le contó Mauro Del Moro. Y aclaró que corría a 250 o 300 km por hora, dependiendo de la pista.El ex campeón nacional de TC 2012 recordó el hecho trágico que le marcó la vida. "Tuve un accidente de tránsito en la ruta 40, yendo a Camino del Cerro a esquiar. Choqué contra un colectivo de frente y por eso tuve traumatismo de cráneo y ahora me estoy recuperando", relató Mauro, quien contó que estuvo 25 días en coma. Giallombardo confesó, además, que en el sanatorio Fleni, donde estaba haciendo su rehabilitación, conoció a su novia. "Ella lo acompañaba al padre, que también tuvo un accidente", explicó.Luego la joven, que estaba presente en el estudio, dio detalles de cómo comenzó la relación. "Mi papá tuvo un traumatismo de cráneo por un accidente y quedó en rehabilitación en el Fleni. Al mes, llega Mauro y lo conocí ahí. Le eché el ojo unas cuantas veces, hasta que me animé a encararlo", contó risueña Valentina. Y Mauro aclaró: "Cuando empezamos a salir, ella me llevaba a pasear en silla de ruedas. ¡Es muy linda la historia!".Pero también había ido a acompañar al piloto su padre, Néstor, quien se emocionó al tratar de hablar con Del Moro. "Para mí, que Mauro esté hoy aquí es?", empezó a decir cuando no pudo contener el llanto. Y luego explicó: "Lo que nos pasó es un milagro, realmente. Que Mauro esté con nosotros y que esté de esta forma, encarando la vida, buscando rehabilitarse, teniendo proyectos propios... Es un regalo para mí. Yo estoy sumamente agradecido a Dios y a Mauro por la voluntad que tiene de recuperarse".

Propuesta

Lo cierto es que, más allá del premio, lo que buscaba Giallombardo a la hora de ir al programa, era pedirle matrimonio a su novia de una manera original. Así que, mientras el conductor celebraba su mejoría, el piloto se puso de pie y, mirando a Valentina a la cara, le propuso: "Quiero decirte algo que siempre me costó mucho, que no me animé un montón de veces, pero esta vez siento que es la situación. Quiero que te cases conmigo. Te amo". Y ella le respondió que sí, así que él no dudó en ponerle el anillo de compromiso.Mauro se despidió del programa con 180 mil pesos que piensa repartir entre las instituciones que lo ayudaron en su recuperación. Y con el "sí" de su novia, con quien planea casarse en breve. Fuente: (Infobae).-