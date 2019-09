Actriz sorprendió con un nuevo look y lo mostró en un video

Gimena Accardi se despachó con un cambio radical, para empezar a formar su nuevo personaje."Nuevo personaje, nuevo look. En el 2015 la reina de las tijeras @maghairok ya me había hecho este corte y lo usé muuuucho tiempo, pues es el corte de pelo que más amo y es cómodo como una hamaca paraguaya", escribió.El primer halago para Gimena Accardi por su nuevo look llegó de la pluma de Nico Vázquez, su pareja, quien le dejó tiernas palabras. "¡Más beba y hermosa que siempre!", expresó.La joven se prepara así para integrar el elenco de Separadas, la nueva apuesta de Polka, con el que volverá a la ficción tras su protagónico en Mi hermano es un clon.Integrará elenco con Mónica Antonópulos, Celeste Cid, Julieta Zylberberg, Marcela Kloosterboer, Agutsina Cherri y Julieta Nahir Calvo, por el lado femenino. Y por el masculino, sus compañeros serán Mariano Martínez, Ludovico Di Santo, Maxi Iglesias, Iair Said, Sebastián Estevanez y Andrés Gil.