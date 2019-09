Novaresio: "Estoy iniciando una relación maravillosa con Braulio Bauab"

El viernes pasado a través de su cuenta de Instagram, Luis Novaresio confirmó su romance con Braulio Bauab, un empresario inmobiliario y padre de una nena (Vera) de un año y medio. Y el domingo, en el inicio de su programa "Debo decir", por primera vez habló de su situación sentimental.Como cada domingo, en la previa del programa ocurre un mano a mano con Luis Majul, que en esta ocasión dedicó un espacio para hablar de su relación amorosa, aunque antes el periodista rosarino explicó las razones por las que no le interesa exponer su intimidad."Yo hice del bajo perfil algo muy fuerte, no porque tenga nada que ocultar o no este orgulloso de todo lo que me pasó y me pasa, sino porque muchas veces cuando uno habla de su vida personal, involucra a la familia. En mi caso personal, me dijeron expresamente que no les interesa este grado de notoriedad. Es como una carga innecesaria para ellos", afirmó."Estoy pasando un momento muy bueno de mi vida. Sobre esto no tengo mucho más para decir, sólo que la estoy pasando muy bien, que estoy muy bien, ya lo expresé en redes sociales", dijo sin entrar en detalle, aunque luego los productores le pidieron que sea más explícito ya que la audiencia que no había seguido el tema por las redes no entendía de que estaban hablando.Fue en ese momento que Novaresio habló sin tapujos y dio un mensaje alentador para quienes aún no pueden vivir su sexualidad con libertad."A lo mejor esto ayude a mucha gente que todavía no la está pasando bien por una elección personal, íntima e intransferible, que está basada en el amor , recibo miles de mensajes de gente que me dijo 'che, gracias', a ellos les digo que no hay motivos para pasarla mal", agregó."Cuando alguien discrimina por razón de orientación sexual, de elección de vida, por procedencia étnica, no está hablando mal de vos sino de él, hay que refugiarse en lo que uno quiere, en lo que uno siente y que honestamente puede hacer. Lo dije en las redes y me parecía que no era noticia, agradezco el interés que genera esta cuestión, pero soy un tipo aburrido, no quiero avanzar sobre la vida de los otros que me rodean y amo. Si hablar sobre la vida de alguien genera tanta tensión es que nos queda mucho por hacer", cerró.Por último aclaró que las autoridades del canal América estaban al tanto de la situación, que nos les sorprendió ni hubo ningún problema con ellos. "Todos me dijeron que bueno, me alegro", agregó.Braulio Bauab es un empresario inmobiliario de 53 años, que también es martillero y corredor público, y cuenta con mucha experiencia en el rubro."Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena", escribió el conductor y periodista, junto a una foto en la que se lo ve feliz junto a su pareja.Amante de viajar y de las redes sociales, Bauab tiene una hija de 1 año y medio con Virginia Laino (43), Directora de Gestión de Riesgo de la Provincia de Buenos Aires. Si bien nunca estuvo en pareja con Laino, ambos se conocieron a través de una amiga en común y decidieron un régimen de coparentalidad para satisfacer el deseo de ser padres.