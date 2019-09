"La chica de bikini azul": Rocío Guirao Díaz lució sus curvas en la playa

Rocío Guirao Díaz disfruta de vacaciones familiares en Estados Unidos y muestra la intimidad de su viaje en las redes sociales. La modelo compartió con sus seguidores de las redes sociales su día de playa, donde aprovechó para lucir una diminuta bikini azul y deslumbrar con su figura.A través de su cuenta de Instagram, la panelista subió las sensuales fotos que se tomó en el mar y aclaró que no tienen Photoshop ni retoques digitales. Lo hizo mediante el siguiente mensaje: "No Photoshop, bitches" (No hay Photoshop, perras).