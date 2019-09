"Consumiendo vitamina D", Eugenia Tobal lució su pancita en bikini

Mientras cursa su embarazo de casi siete meses, Eugenia Tobal se puso la bikini y disfrutó del sol luciendo su panza de embarazada."¡Bienvenida primavera! 9:30 AM... Aquí estamos con #Ema, consumiendo un poco de vitamina de la luz del sol", escribió.Y además de remarcar la importancia de la Vitamina D, le pidió a sus seguidores que se cuiden de los intensos rayos solares y se bronceen en los horarios recomendados."La Vitamina D es muy importante, ayuda al cuerpo a absorber el calcio. El calcio es uno de los principales componentes de los huesos, además juego un rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario. La vitamina D es la única que, además de a través de la comida, podemos sintetizar mediante la luz del sol (fotosintetizar) se puede cubrir un 90%de la necesidad x la exposición. Pero OJO!!! IMPORTANTE: no exponerse x mucho tiempo ni en horarios peligrosos con 15'/20' está bien, y yo me pongo protección en la cara , después de los 15' protector en todo el cuerpo! además en excesos puede ser contraproducente por los peligros que todos ya conocemos!!! Todo en su justa medida, aprovechemos estos días de primavera que el sol está tan amoroso y generoso", explicó.