Iliana Calabró dijo de qué se arrepiente por su separación de Fabián Rossi

Mamá de dos hijos grandes que hoy viven en el exterior, Iliana Calabró por primera vez se animó a hablar de la responsabilidad que siente sobre el fin del matrimonio con Fabián Rossi, con quien se conocían de chicos y estuvieron unidos por casi veinticinco años.



En Podemos hablar (PH), Telefe, el programa que lleva adelante Andy Kusnetzoff, la actriz se sinceró al momento de hablar sobre los hechos de su vida que la decepcionaron por venir de una persona de su confianza. "Muchas veces, uno se acostumbra a la decepción. Uno se va haciendo cayo. Fue de las frustraciones más grandes de alguien que encaró una familia tradicional. Yo estaba feliz con mi modelo", arrancó Iliana.



"Lo peor fue ese proyecto trunco. Hay muchas cosas que uno deja de lado o hace la vista gorda en pro de seguir con ese proyecto. Eso fue lo más doloroso. En una pareja es un cincuenta y un cincuenta. Yo me hago responsable de estar muy enfrascada, focalizada en mi carrera, en mis ganas de salir adelante. Y reconozco que, en algún momento, prioricé mi carrera hasta en las cosas cotidianas con mis hijos. Hoy me arrepiento de eso. Si hubiera estado más atenta, esto no me hubiera pasado. No lo vivo con culpa pero sí me hago responsable de este cincuenta por ciento", analizó, quien comparte sus días a la distancia con el italiano -radicado en Bari-, Antonello Gandolfo.