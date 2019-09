Benito Cerati recordó la fuerte frase que le dijo su padre Gustavo

Gustavo Cerati es una de las grandes figuras ineludibles de la historia de la música argentina. Construyendo una carrera como cantante, Benito Cerati (25) estuvo invitado a PH Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, y recordó una charla de padre e hijo que lo marcó.



"Teníamos una relación muy linda. Fueron varios momentos y situaciones. Era todo muy relajada en mi casa, no había como una cosa pactada de sentarnos a hablar", comenzó el joven, líder de la banda Zero Kill.



"Sí recuerdo que yo estaba muy preocupado con cómo me iba a ir cuando fuera grande e hiciera música. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al síndrome de Lennon (N. de la R.: en referencia al hijo del cantante, eclipsado por la fama de su padre) y me dijo 'si hay pasión, no hay error'. Eso es algo que recuerdo", reveló Benito.



"Ahora de grande, después de unos años, rescaté esa frase tan simple y tan emotiva", completó el joven, quien tenía 20 años al momento de la muerte de Gustavo Cerati, el 4 de septiembre de 2014.