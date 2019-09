China Suárez y Benjamín Vicuña reconocieron que tuvieron una crisis

El viernes, Benjamín Vicuña (41) reconoció que hace poco atravesó con China Suárez (27) una crisis de pareja. "Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado", dijo el actor chileno a Confrontados.



Al día siguiente, Vicuña contó detalles de cómo es compartir amor y trabajo con su mujer. "Con la China nos gusta trabajar juntos, por eso decidimos y elegimos hacerlo", comenzó en Agarrate Catalina, por La Once Diez.



"Creo que fue una gran decisión haber compartido proyecto, pero no historia. Así el público puede también distanciarse y darse cuenta que uno está componiendo y trabajando en una historia paralela", agregó sobre sus roles en Argentina, tierra de amor y venganza, la ficción éxito del prime time de eltrece.



"Desde hace tiempo que no estaba en algo tan masivo y popular como ATAV. Es impresionante lo que sigue pegando la televisión abierta y me coincidió con la gira por teatro en Argentina. La televisión sigue marcando pauta y agenda en el día a día", aseguró Benjamín.



"Los argentinos tomaron esta historia como propia y me gratifica cómo pegó el personaje. Es un villano no convencional. Ha sido un super año, movilizado y feliz", completó el galán chileno.