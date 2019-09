La Sueca Larsson anunció que espera su segundo hijo

Lejos de la Argentina tras ganar popularidad como la secretaria sexy de Jorge Lanata en Periodismo para Todos y tras brillar como una de las bailarinas de ShowMatch, Alexandra Larsson (33) anunció su segundo embarazo en las redes.Con una tierna postal acariciando su incipiente pancita, la Sueca compartió la noticia más linda a través de su cuenta personal de Instagram: "Te estamos esperando, bebé", escribió, generando una lluvia de likes y muchos mensajes de amor de sus seguidores.Además, la modelo -que ya es mamá de Elliot, de un año y siete meses, también fruto de su relación con su pareja- habló de sus deseos de que el sexo de su bebé en camino sea una sorpresa para toda la familia."¿Saben el sexo del bebé? ¡¡Felicitaciones!!", indagó una usuaria. A lo que Larsson respondió: "No, no lo vamos a saber. Que sea sorpresa", dijo junto a un emoji de una carita con corazones en los ojos y otro con lágrimas de risas.En definitiva, una nueva y especial etapa en la vida de Alexandra, quien no se olvida de la Argentina y acaso por eso quiso compartir su felicidad con todos los que aprendieron a quererla y que hoy celebran su buen momento aunque se encuentre a más de 13 mil kilómetros de distancia.