Alejandro Sanz perdió un juicio millonario con su ex representante

El reclamo legal que comenzó Rosa Lagarrique en 2017, finalmente tuvo un primer fallo que condena a Alejandro Sanz a pagarle casi 5 millones y medio de euros más intereses y actualizaciones. La mujer fue representante del cantante español durante 25 años.La sentencia por incumplimiento de contrato es contra Gazul producciones (una sociedad que pertenece indirectamente al artista) por lo que Sanz deberá pagar la millonaria cifra. No obstante, aún puede apelar."Yo empecé con Alejandro desde cero cuando era un chaval de Moratalaz y mira dónde llegó. Pero para mí es complicado hablar porque hay problemas muy serios de por medio. Y tampoco tengo una explicación. La ruptura fue completamente unilateral y con contrato vigente, es decir, que ni fue hablada ni consensuada. Lo que es muy doloroso, claro. Le he tenido que demandar. Sé que mucha gente piensa que él me ha demandado a mí, pero no. Le he demandado y eso es lo más triste que he hecho en toda mi vida profesional. Es tremendo, porque yo solo tengo recuerdos magníficos con Alejandro. Y es un artistazo. Pero hoy la situación es otra. y es muy triste, es lamentable, a mí me mata", había relatado Lagarrigue en el inicio del proceso judicial.En ese sentido, la representante había expresado que "demandar a Alejandro Sanz ha sido lo más triste de mi vida profesional". En el momento que estalló el conflicto, el cantante tenía un contrato de 5 años con la empresa de Rosa. Por esto, la sentencia dictada en Madrid dice: "se declara injustificada la resolución del contrato de representación artística que vinculaba a las partes el 30 de noviembre de 2014, considerando acreditado el incumplimiento doloso".Por otro lado, Sanz, que en julio anunció su separación de Raquel Perera, madre de dos de sus hijos, ya habría encontrado nuevamente el amor. La revista Corazón lo fotografió en un barco con la modelo cubana Rachel Valdés, que tiene 30 años y un hijo de 5.