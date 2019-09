Flor Vigna destrozó a Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Todo salió a la luz en la pista de ShowMatch, cuando Laurita Fernández, que era jurado del certamen, le cuestionó a Flor la publicación en Instagram de una foto de una escena romántica junto a su novio, Nicolás Cabré.Año y pico después, Flor reveló a la revista Caras: "Siempre le dejé bien en claro que mi terreno no era lo mediático, que entendía que el de ella sí. Pero prefería correrme y que el quilombo termine, a que todas las cámaras y revistas te vinieran a buscar y después yo estar llorando en mi casa por alguna boludez mediática. Porque realmente la pasa mal el que está ahí y para mí no es un juego"."Traté de no darle importancia y entender que era un problema de la pareja, de Cabré con su pareja. Creo que él tiene un problema de pareja con todas sus parejas y que es más de él que mío", dijo la actriz y bailarina a la publicación."Creo que uno nunca tiene que sufrir en un trabajo, que uno se puede esforzar pero sufrir no, porque es tu calidad de vida. Yo puedo postergar mis vacaciones, de hecho hace 5 años que no me voy 10 o 15 días a un lugar, eso es hacer un esfuerzo pero sufrir no", afirmó.A partir de eso, le consultaron si había sufrido grabando la tira con Nicolás y Flor contestó: "No me interesa hacer hincapié ahí o hablar mal de personas. Prefiero hacer una carrera hablando de lo positivo que de los malos comportamientos de otros".