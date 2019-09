En plena luna de miel con su marido, Leandro Herrera, Mónica Farro habló sobre su situación laboral. "Al ser artista nunca tengo un trabajo fijo. Tengo temporadas en las que trabajo todos los días por un sueldo chico, o a veces hago en tres o cuatro días una cantidad de dinero como para vivir cuatro meses", comenzó a decir la mediática en diálogo con la revista Pronto. Y agregó convencida: "Frente a una situación como la que estamos viviendo en Argentina me asusto porque en mi caso, con Lean, vivimos bastante al día, porque no tenemos un gran sueldo".



LEE TAMBIÉN: Mónica Farro respondió las críticas por los canjes de su boda: "Muchos desearían estar en mi lugar y no pagar nada"



"Siempre tratamos de hacer un poco de todo, pero por más que uno tenga cuatro o cinco trabajos y gane bien, la plata no alcanza para nada", expresó la vedette. "Es complicado, somos personas que están acostumbradas a vivir el día a día, no tenemos plata guardada como para poder estar sin trabajar diez meses y sentir que estamos salvados", advirtió preocupada.