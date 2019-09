Sergio Lapegüe deberá pasar nuevamente por el quirófano

En 2018, y luego contar abiertamente el drama que estaba atravesando por la rápida pérdida de la visión tras 30 años de usar anteojos, Sergio Lapegüe se sometió a una cirugía intraocular que le cambió el día a día.





"Te cambia la vida sin anteojos, es otra visión del mundo. Siempre miraba y tenía un cuadrado, ahora es impresionante. Tengo que hacer una operación más todavía, pero cada vez es mejor", dijo el periodista de TN que deberá volver a pasar por el quirófano.



"Lo viví con tensión porque era una operación muy difícil, y si bien confío en el médico, que es Robert Kaufer, te da miedo. Soñaba con que el doctor se iba antes de operarme", relató sobre sus sensaciones de miedo antes de la cirugía, y agregó: "Tuve que estar dormido en las dos operaciones y me pusieron un vidrio adentro. La verdad es que te cambia la vida, me falta ajustar un poquito más".



"Ahora ya no quiero ver las fotos de cuando usaba anteojos. Fueron treinta años de mi vida. Al principio tocaba la mesita de luz para ponerme los anteojos y me preguntaba dónde estaban. Y a veces voy a salir al aire y noto que me estoy arreglando como si tuviese los anteojos, y ya no tengo nada", explicó a Exitoína.