El anhelo de Valeria Degenaro: Está soltera y quiere ser madre

Tras una larga búsqueda por concretar su sueño de ser madre, la vedette Valeria Degenaro (39) cuenta que "después de los embarazos que perdí estoy por congelar mis óvulos. En este momento estoy soltera y evaluando la posibilidad de tener un hijo sola en caso de no tener pareja. Por ahí, buscando un donante".-¿Los cambios de look tienen que ver con cambios internos?-Mi etapa de cambios empezó después de la temporada de verano 2017. Había hecho una comedia con Luisa Albinoni y Beto César donde tenía mucha letra y un lindo papel. ¡Y vestida! Asumí que quería que mi carrera fuera por ese lado. Y como la mayoría de mis compañeras tenían el pelo rubio y con extensiones decidí hacer todo lo contrario y dar un rumbo diferente a mi carrera. Así que me lo corté y me lo teñí. Pero enseguida me salió un trabajo como vedette en Ecuador y mi etapa de cambio se vio frustrada. Ahí decidí que si el cuerpo me da... seguiré siendo vedette. Me recomendaban ponerme extensiones pero decidí dejármelo así y llevarlo con personalidad. Me adapté al colorado.-¿Recibiste críticas por el cambio?-Estoy en una etapa donde no me importa el qué dirán. Hice una encuesta y ganó mi pelo original y no me importó. A los 18 años estuve rubia y no me gustó, y me quedaba pendiente tenerlo colorado. Pensé que me iba a teñir cuando tuviera canas. Pero se dio antes. Aún no me salieron y creo que la vida es hoy, y si tengo ganas lo hago.-Después de una relación larga y esa búsqueda por concretar el deseo de ser madre, te separaste.-Sí, estoy soltera desde hace seis meses. No pierdo las esperanzas de volver a enamorarme y formar una familia. Soy re Susanita. Me dolió mucho la separación porque teníamos el proyecto de formar una familia.-¿Podría decirse que hoy tu prioridad es más lo personal que lo laboral?-Cuando era más chica mi prioridad sí era el trabajo. Hoy tengo 39 años y mi prioridad, te diría mi deseo, es formar una familia.-Saliste con algunos famosos. ¿Preferís que sean del medio tus parejas?-Salí con Nino Dolce tres años y medio. A Matías Alé no lo cuento como novio, fue una relación free de un año y medio. Con Flavio Azzaro tuvimos algo corto, de dos meses, y Cristian Castro, que fue un amor fugaz de dos meses. Pero mi último novio es un empresario del calzado. No me importaría si es o no de los medios sino que tengamos un proyecto de vida juntos. Busco un hombre de quien enamorarme, formar una familia y ser feliz.-¿Tenés algún perfil de donante?-No quiero quedar frívola con esto, pero si tuviese que elegir, quisiera que sea un hijo lindo, como el de Marley y Luciana Salazar. Con mi ex novio las condiciones daban para tener un bebé como yo quería porque le decían: el Polaco. La relación no se dio. Hoy, que estoy sola, se tienen que dar muchos factores, conseguir un novio, y a veces me asusta que no tengo tanto tiempo. Me puse a averiguar para congelar los óvulos, y bueno, me corre la edad biológica. Si no, evaluar tener un hijo sola y elegir un donante, sobre lo que me tengo que asesorar un poco. Quisiera que sea Cristian Castro. Hace dos años salí con él y es del estilo que me gusta. Sería sólo un donante, no le estaría pidiendo que sea el padre. No sería la primera que busca ser madre soltera. ¿Un argentino? Rodrigo Guirao Díaz me parece muy bello y sería sin que tengan sexo conmigo.