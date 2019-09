A punto de dar a luz, Agustina Cherri compartió una tierna postal

Faltan pocos días para que Agustina Cherri (34) agrande la familia que armó con el músico Pepo Vera. La actriz está entrando a su noveno mes y con su súper pancita compartió una tierna postal, antes de la llegada de su tercer hijo."Salimos a tomar sol", escribió Agustina en Instagram, junto a una foto en la que aparece al aire libre haciendo gala de su embarazo y que rápidamente se llevó miles de corazones y comentarios de amigos famosos sobre la pronta llegada de su bebé como Zaira Nara, Mercedes Funes, Jimena Barón y Gonzalo Heredia.Agustina ya es mamá de Muna (9) y Nilo (7), fruto de su relación con Gastón Pauls: "Son días de espera, de ansiedades, de nervios. Y ella, mi niña mayor, me acompaña, me escucha, me ayuda, me pelea, me reta, me cuida", puso la actriz hace pocos días junto a una foto de su hija mayor.