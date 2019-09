Generó preocupación una información sobre la muerte de Topa

¡A punto de salir para disfrutar de un gran show con mis amigos de Guayaquil! ?? pic.twitter.com/cqhpGDWuzb — DIEGO TOPA ? (@diegotopaok) September 15, 2019

Durante el fin de semana comenzó a difundirse en Twitter una falsa noticia sobre la muerte de Diego Topa.Bajo el hastag #riptopa se viralizó la información de que el animador infantil había fallecido. Inmediatamente, por el cariño que genera el artista, se convirtió en una de las principales tendencias en la red social del pajatiro, provocando la sorpresa y el dolor de sus fans, mientras Topa se encontraba en Guayaquil."Estoy bien. En Ecuador por hacer función. No sé de donde salió. Cuánta maldad no? En un rato hago un video. Gracias por preocuparse. Mi familia también se asustó y mis amigos. No es nada gracioso", expresó con tristeza al sitio Exitoína. Luego compartió un video para llevar tranquilidad, y contando que estaba por hacer dos funciones. "¡A punto de salir para disfrutar de un gran show con mis amigos de Guayaquil!", expresó Topa.