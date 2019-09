Miriam Lanzoni logró cumplir su sueño de adoptar a un nene haitiano

El sueño de convertirse en madre ronda su cabeza desde hace varios años. En ese deseo de Miriam Lanzoni (39) siempre estuvo la posibilidad de adoptar por sobre ser madre biológica. "Me parece que hay muchos chicos que necesitan una familia y está bueno darles la posibilidad", había contado tiempo atrás.



La actriz y bailarina había intentado adoptar en el país cuando estaba en pareja con Alejandro Fantino, pero la burocracia y los años de espera desparramaron sus esperanzas por el piso. Viajaron a Haití y allí encontraron esperanzas.



Si bien ellos se separaron, el trámite de adopción por parte de Miriam siguió su rumbo.



Hoy, en pareja con Christian Halbinger, está a punto de que ese anhelo de ser mamá sea una realidad. El país caribeño, por la crisis económica, tiene uno de los índices más altos de abandono infantil. Además, las diferentes catástrofes naturales hacen que cuando sucedan, queden muchos chicos huérfanos.



Allí el trámite no es tan engorroso y lleva mucho menos tiempo que en Argentina. "Esto es algo que tiene que ver conmigo, no con la pareja. Por eso continué con el camino de la adopción. Mi novio actual me conoció con un hijo, al cual todavía no conoció, pero ya sabía que ya había iniciado este trámite", contó en LAM.



Con la aprobación de Argentina, Lanzoni viajó para seguir con el trámite y encontrarse con su bebé. Aún no se sabe el nombre ni la edad del pequeño. "Yo había pedido que sea nena, pero en el formulario se equivocaron y en el sexo pusieron indistinto, creo que fue por algo, lo tomo como una señal. Lo otro que había pedido es que no tenga más de 6 años para que sea más sencilla la adaptación".



Emocionada con este paso, Miriam ve cómo ese viejo sueño se va transformando en realidad. (Paparazzi)