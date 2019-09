Tras el escándalo, subastarán el polémico vestido de Sol Pérez

Espectáculos Revelan la verdad sobre la mancha en el vestido de Sol Pérez

Para la ex chica del clima, la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2019, debería quedar en el olvido. Sin embargo, la panelista de Involucrados encontró la manera de capitalizar lo mucho que se habló del vestido en cuestión: subastarlo y donar lo recaudado a la Casa del Teatro."Estamos subastando el vestido de @lasobrideperez en nuestras historias y todo lo recaudado será donado a la @casadelteatroar! El ganador será anunciado en vivo en @involucradostv", informó la cuenta oficial de La casa del Teatro.Se trata de un vestido largo, de color verde lima, con un tajo profundo en uno de sus laterales y con detalles de plumas, creado por Eliana Dreses. Y como suele ocurrirle a Sol Pérez, fue duramente criticada por la elección de su atuendo.Y sobre el incidente de la remolacha, dijo: "Alguien me tiró una remolacha en el asiento. Raro, porque la remolacha venía en la entrada. Entonces es muy raro que en la anteúltima tanda estuviera la remolacha en el asiento. Yo ya me había levantado en otras ternas y no me había manchado el vestido".Dejando atrás las críticas y la intencional (según ella) mancha de remolacha, la muchacha donará la prenda para una buena causa.