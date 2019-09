Susana Giménez volvió a sorprender con un desnudo retro y estallaron los elogios

Susana Giménez siempre da que hablar cuando hace un posteo en su Instagram. Algunas veces se mostró, por error, sin maquillaje. Otras, compartió el álbum de sus viajes por el mundo. También hay fotos de la intimidad de su programa y de sus previas en el camarín. Sin embargo, esta vez fue mucho más allá con una imagen donde se la ve desnuda y con una botella de licor.Según explicó la diva de los teléfonos, esta postal forma parte de una sesión que hizo para un almanaque. Se trata de una foto inédita, ya que nunca salió publicada. La estrella de la TV argentina posa de espaldas, sin nada de ropa pero tapando parte de su cola con una pluma roja. En aquel entonces tenía el pelo oscuro.A los 75, Susana no deja de sorprender con sus publicaciones "retro". Semanas atrás, recordó un topless que hizo para una publicidad de una marca de jabón. "Me abrió caminos", reconoció sobre este trabajo.Desde hace días todos hablan de la conductora de Telefe, ya que se descubrió su secreto mejor guardado. No era un mito. Giménez usa pelo de nenas albinas para lucir espléndida y bien rubia. El único que toca su cabellera es nada menos que Miguel Romano, estilista también de otras figuras como Nacha Guevara, Graciela Borges y más.La hija del estilista aseguró que es cierto que su padre utiliza pelo albino para las extensiones de la diva. "Es verdad que vienen las albinas. Se dejan crecer el pelo hasta la cintura. Son chicas que los papás las traen para que se corten el pelo y les hacemos un corte garçonne. A Susana le dura bastante porque se recicla, es una inversión", comentó Paola. Cuando le preguntaron por el costo de las mechas prefirió guardar silencio, pero no hay dudas de que se paga una fortuna por su exoticidad.