Lo que extraña el ex novio de Jimena Barón tras la separación

Pocos días después de celebrar su primer año de novios, Jimena Barón (32) y Mauro Caiazza (33) anunciaron en Instagram su separación, en buenos términos y desde el amor."Estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro... No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, vaya uno a saber por qué mier.. Pero es lo que pasó y a la vez hay mucho laburo para los dos. Entonces, decidimos esto", dijo la actriz y cantante, dejando en claro el motivo de la ruptura.Cada uno por su lado en el plano afectivo, el bailarín habló con Los Ángeles de la Mañana de la reciente ruptura y destacó que el fin de la pareja le pegó por partida doble, dado que se había hecho muy compinche con el hijo de Jimena, Morrison "Momo" Osvaldo (5), fruto de la relación de la artista con el exfutbolista Daniel Osvaldo (33)."Estoy bien, tratando de enfocarme en el laburo", dijo Mauro sobre su nuevo presente. Y el notero dele preguntó: "Cuando estás solo o estás triste, ¿la extrañás?". Con visible nostalgia, Caiazza contestó: "Y sí, pensá que con ella y Momo teníamos un plan familiar. Si bien no convivíamos, estar solo es diferente". Y agregó, ante la consulta sobre si extraña puntualmente a Momo: "Sí, obvio.. Primero tenemos que aclarar con Jime nuestra situación, pero si él tiene ganas nos vamos a ver".Enfocado en el trabajo, y tras sostener que no tiene apuro por volver a enamorarse, Caiazza señaló: "(Con Jimena) nos separamos porque estábamos desconectados. El amor no se termina y no creo que la deje de amar nunca. Te separás porque hay algo que no funciona en la pareja. Uno busca ser feliz y si tiene que ser separados, que sea así".