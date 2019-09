El fuerte mensaje de Romanela Amato, tras la foto con los brazos morados

Hace 10 días, una foto de Romanela Amato con los brazos morados causó preocupación. "Acá estoy, con unos cuantos kilos menos y mis brazos morados de pinchazos pero con ganas de que pronto todo este mejor", expresó en ese momento. Consultada por, la paranaense contó que no se sentía del todo bien y que por ello se estaba sometiendo a una serie de análisis.En las últimas horas, la rubia publicó un texto que si bien aclaró que "es robado", echa un poco de luz sobre lo que le está pasando. El mismo se titula"Siempre lista para resolver los problemas de todos. Siempre, aunque doliera mucho. Siempre, a pesar del cansancio. Postergándose, infinitamente.", señala en el primer párrafo y continúa: ""Todos pensaban que ella siempre podía, que era la más fuerte, que no necesitaba a nadie.de abrazos que nunca llegaban, de una calma no permitida, de una demanda que nunca cesaba, de lágrimas que nunca vieron,, la que todos mandaban al psiquiatra. Y en ese fondo de angustia e impotencia, pudo "darse cuenta". Darse cuenta que cuando no hay otros brazos, puede abrazarse sola. Darse cuenta que el tiempo no tienen que dárselo, ella tiene que tomarlo. Darse cuenta que a veces, los NO son necesarios", manifiesta el texto que transcribió Romanela.Y concluye: ". Ese no es el camino, NO debe serlo. Y de ese camino sólo se sale amándose. Ámate, ámate mucho, ámate sin medida. Porque lo que tenías que dar, ya lo diste. . .".