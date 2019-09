Bianca Iovenitti se desnudó totalmente y contó por qué se separó de Fede Bal

Días después de haberse separado de Federico Bal, Bianca Iovenitti incendió las redes sociales al desnudarse por completo. La despampanante bailarina posó como Dios la trajo al mundo, sobre una cama y delante de una ventana cuya abertura aportó la iluminación natural de la caliente postal. De manera seductora, la rubia se sujetó el pelo, colocó una mano en su rostro y así protagonizó la fuerte imagen que cosechó miles de "me gusta" en Instagram, red social en la que tiene más de ciento diez mil seguidores. "Me gusta arriesgarme", aseguró Iovenitti.Rodrigo Noya y Bianca Iovenitti fueron la segunda pareja en pisar la pista del " Súper Bailando" para hacer el "Cha Cha Pop". Sin embargo, la bailarina no pudo evitar ser consultada por Marcelo Tinelli sobre su separación con Fede Bal."Hay cosas en una pareja que solo nosotros sabemos. Todo lo que tengo que hablar con Fede lo habló con él. La gente salió a decir cosas horribles", manifestó en un primer momento. Luego, explicó cómo empezó la relación: "Antes de entrar al Bailando le pregunté a él que pensaba porque era su lugar de trabajo".Bianca Iovenitti y Rodrigo Noya no convencieron al jurado en el "Cha Cha Pop" (Laflia/Jorge Luengo).Sin embargo, terminó por confesar qué sucedió para que la pareja le pusiera un punto final. "Hubo un desgaste, a veces en una pareja las dos personas necesitan cosas distintas. Pero terminamos bien. Decidimos que era mejor distanciarnos", detalló.La pareja de baile no tuvo su mejor noche ya que solo alcanzaron 9 puntos del jurado y el BAR con su performance de la canción "Everybody" de Martin Solveig.