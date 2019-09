Ex panelista televisiva reflexionó sobre la libertad haciendo topless

Connie Ansaldi exhibió sus pechos desde el balcón de un edificio de Friedrichshain, una ciudad ubicada dentro del distrito de Berlín, capital de Alemania.La ex panelista televisiva se encuentra de viaje en ese país europeo y decidió hacer un topless internacional con el que reflexionó sobre las libertades que obtiene el ser humano a lo largo de su vida."La libertad no tiene que ver con hacer cualquiera en cualquier lado. Tampoco con quitarse las prendas o caminar despojados. La libertad no es gritar o hablar más fuerte que los demás. Ni siquiera es volar más alto. La Libertad que yo entiendo, es simplemente ser", escribió la ex panelista de Intrusos, Cortá por Lozano, Este es el Show y Morfi, todos a la mesa, entre otros programas y que abandonó la televisión para crecer desde lo personal y poder explotar su perfil empresarial con su compañía de comunicación digital.Connie aseguró que no importa donde uno esté, siempre hay que moverse con libertad sin darle importancia a lo que piensen otras personas. "Donde sea que estemos, siempre fieles a lo que sentimos, pensamos, hacemos. Es saber que no van a amarnos siempre, y está bien igual. Y que más allá de de la mirada del otro, la propia es más importante y a veces más pesada", sostuvo la morocha en el epígrafe ."Yo soy porque soy libre. Siempre lo fui. Siempre lo seré", concluyó Ansaldi.