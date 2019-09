Confirman la prisión preventiva para "El Pepo" y seguirá en la cárcel

Rubén Darío Castiñeiras, "El Pepo", sufrió un revés judicial esta mañana: la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores rechazó el recurso de apelación de la defensa del cantante y confirmó su prisión preventiva por el homicidio culposo doblemente agravado de su asistente y su trompetista, Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, así como Marcelo Biondi, abogado de la familia de Carabajal.Castiñeiras también está acusado de las lesiones graves que sufrió la bailarina Romina Candia. La calificación en su contra habla de "conducción imprudente, negligente y antireglamentaria".Así, "El Pepo" continuará detenido en la Unidad N°6 de la jurisdicción. Mientras tanto, la Cámara estudia un pedido de morigeración presentado por los abogados del cantante, Walter Cormace y Miguel Pierri, para que se le conceda la prisión domiciliaria en un domicilio de Santos Lugares junto a su mujer. Adujeron "un pozo depresivo" que atraviesa el cantante, algo que es disputado por el abogado Biondi, que pide que en todo caso el cantante sea tratado dentro del penal en el que se encuentra.Las pericias accidentológicas revelaron que "Pepo" conducía en su camioneta Honda CRV a 139 kilómetros por hora en el accidente del 20 de julio pasado sobre la ruta provincial 63. Análisis realizados en laboratorios de la Procuración indicaron la presencia de alcohol en su organismo."Rescatamos parte de la muestra de sangre, no coagulada: dio 0,5 gr/l", el límite máximo tolerado, reveló a Infobae una fuente cercana a la investigación en aquel entonces.A su vez los estudios también detectaron etanol, en etapa de eliminación, en los exámenes de orina. Aunque "en este caso no se pudo determinar el grado", detalló la misma fuente. Los antecedentes penales de Castiñeiras por robo, que incluyeron una estadía en prisión, también juegan en su contra."El fallo es contundente, sólido. Descarta los argumentos de la defensa. Invoca incluso peligros procesales y el antecedente de Castiñeiras, así como la negativa a extraerse sangre y orina. Entendemos que no están los presupuestos dados para la prisión domiciliaria, por otra parte", asegura el abogado Biondi.En un pasaje del fallo, la jueza María Eva Merlo asegura que los planteos de la defensa sobre las pericias accidentológicas "no han logrado ser desvirtuados con evidencias que reúnan la objetividad necesaria".