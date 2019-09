¿Verónica Castro se casó con una mujer?: La actriz rompió el silencio

Foto: ¿Verónica Castro se casó con una mujer? Crédito: Exitoína

Verónica Castro rompió el silencio y habló sobre su supuesto casamiento con una mujer luego de que la actriz mexicana Yolanda Andrade asegurara que contrajeron nupcias en la ciudad de Ámsterdam, capital de los Países Bajos.



La artista le mandó una serie de audios a Moria Casán y esta los puso al aire en el programa que conduce en América, Incorrectas, para así dar a conocer las dos campanas de esta sorprendente historia.



"Moria querida, qué barbaridad que es esto, que gran cantidad de tonterías. Lo que pasa es que esta mujer tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella, y no era idea de ella, es idea de ustedes, un programa que hizo Soledad Silveyra hace mucho tiempo. Quería hacer promoción porque nadie la iba a ver", inició su descargo la mamá de Cristian Castro en referencia a un programa de cárceles que conducirá Andrade en la TV de su país, y que posiblemente haya confundido con el popular formato Gran Hermano, conducido por Solita en sus primeras tres ediciones.



"Se le hizo fácil agarrarme a mí, pues yo no tengo nada que decir de esto y todo es mentira, así que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga", disparó Castro en su audio.



"Estas gentes necesitan comer o un poco de luz, hay que darles de comer un cachito, y si quieren comer que coman", concluyó la actriz entre risas.



La supuesta ex pareja de Verónica había asegurado que se casó con ella en diálogo con el programa Primer Impacto (Univisión). "Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente hay fotos y videos. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes. Sería una pena que yo me pusiera a dar explicaciones y contar momentos porque le va a ir peor a ella. El hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira. Verónica debe tranquilizarse, porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón y en mi cabeza", sostuvo la mujer de 47 años.