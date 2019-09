Irreconocible: Un video muestra cómo volvió Victoria Vannucci al país

Victoria Vannucci, de 36 años, regresó al país y fue recibida por Ana Rosenfeld. La modelo se fue en 2016 con su ex marido Matías Garfunkel y sus dos hijos a vivir a los Estados Unidos, en medio del escándalo que tenía el empresario con los trabajadores del Grupo Veintitrés y varios problemas con la AFIP, dijo que se sentía amenazado y decidieron exiliarse.Tras 8 años de matrimonio, por lo que ella se convirtió al judaísmo, la modelo y el empresario se separaron en noviembre del año pasado, y ambos se quedaron viviendo en Miami junto a sus dos hijos, Indiana y Jorge Napoleón.Tras separarse, contó Rosenfeld, Victoria largó los lujos tomó una vida mucho más austera. "Vicky cambió por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a la primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente", dijo la abogada.Ahora se conoció la verdad de ese cambio: Vannucci fue recibida por Rosenfeld en su casa y se la pudo ver delgada, con el pelo corto y rubio y con más tatuajes.