En topless y al natural: Las fotos de Yanina Screpante, la ex de Pocho Lavezzi

A la par que la modelo le reclama a su ex, el futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi, que le ceda el lujoso departamento de 300 metros cuadrados, situado en Vicente López, que ella está ocupando desde que se separaron, armó sus valijas y se fue de vacaciones a las paradisíacas playas de Ibiza donde glamour, diversión y relax se dan cita. Allí, a los 36 años, Yanina Screpante se animó al topless y dejó a todo el mundo con la boca abierta."Pocho, es mío, ya está, no es mío pero es mío. A ver, si le pido plata va a salir corriendo, el penthouse es un vueltito", con estas palabras la modelo y decoradora de interiores le reclamaba a su expareja, con quien convivió durante ocho años en distintas partes del mundo, el impresionante departamento con vista al río.Instalada en el panel del programa Incorrectas, junto a Moria Casán, Yanina recuperó la exposición que había perdido mientras acompañaba a Pocho. Pero eso no fue lo único que recuperó. Además, recuperó su trabajo público, más allá del que desempeña de manera privada como decoradora.Pero por unos días la modelo dejó de lado su trabajo y decidió relajarse en compañía de amigas, en las playas europeas. Yanina Screpante posó en topless y se bañó en las cristalinas aguas del Mar Mediterráneo. Claramente, en las imágenes se la ve disfrutando de su soltería."Underwater mood, good life (Modo bajo el agua, buena vida)", escribió pícara al pie de una fotografía en que se la ve nadando completamente desnuda.