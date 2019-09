Lactancia, erotismo y exitación: Polémica entre una actriz y una psicóloga

Un intenso debate se desató en el Diario de Mariana en torno a un tópico que despierta posturas encontradas: maternidad y lactancia. La pregunta que originó la controversia fue "¿hasta cuándo conviene darle la teta a los hijos?". La pelea dialéctica tuvo en un rincón a la psicóloga clínica especialista en familia Elvecia Trigo y del otro Juana Repettto, que todavía amamanta a su hijo Toro, de 3 años.



La especialista con su postura provocó sorpresa tanto en Juanita como en la conductora del magazine Mariana Fabbiani. "Me parece bien que cada mamá con su familia decida los pasos sucesivos que va a ir dando este hijo", arrancó la licenciada, pero luego agregó: "No es cierto que no haya una erótica en el momento de la succión. Por supuesto que ese acto es erótico, y el bebé tiene placer, y la mamá tiene placer".



"Ese no es un placer sexual, sino otro tipo de placer por el vínculo", buscó profundizar Fabbiani; sin embargo, la psicóloga Trigo fue elocuente: "Perdón, es un placer sexual. Cuando hablamos de sexual no hablamos de genital, hablamos de otra cosa. De ese placer que siente la madre cuando da la teta. Y hay una cosa erógena", detalló.



"Yo nunca lo hubiera puesto en esos términos", retrucó la conductora del ciclo Mariana Fabbiani. "Bueno, pero yo se lo pongo porque gracias a que me estás invitando puedo empezar a desenmascarar algunas cosas que se están planteando hoy en día. De no percibir que el hijo es un hijo sexuado. Que el hijo se excita, que se le para el pito", señaló la psicóloga.



"No le quiero faltar el respeto porque usted estudió, ¡pero me parece muy fuerte escuchar esto! Lo digo desde mi ignorancia, no lo puedo concebir", comentó Fabbiani. Juanita se metió de lleno en el debate y afirmó: "Perdón, a mi hijo no se le para el pito cuando toma teta, te lo juro. Me parece re fuerte a mí", dijo. Finalmente, la especialista Elvecia remarcó: "¿Un chico de 4 años que toma la teta se excita? ¡Por supuesto!".

Fuente: Tn Show