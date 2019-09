Matías Napp contó qué lo enamoró de Flor Vigna

Tras las idas y vueltas y un sinfín de rumores, Flor Vigna y Matías Napp confirmaron su romance. Ella, que venía de separarse de Nico Occhiato, se mostraba muy celosa de su intimidad, pero no pudieron esquivar las preguntas luego de que los vieran besándose.



"Yo pensé que tal vez nos dábamos un beso y se nos pasaba, pero nos dimos un beso y nos gustó, un abrazo y nos gustó, ir a comer juntos y nos gustó, y así cada vez más", admitió el coach del "Bailando" y afirmó que una vez revelado el romance todo fluyó con más tranquilidad: "Con Flor estamos más tranquilos y relajados, vamos con mejor onda a cada ensayo porque no estamos a mil con el trabajo tampoco".



Al momento de hablar de su amor por la bailarina, no lo dudó y enumeró: "Florencia es humilde, es profesional, sabe lo que quiere -y eso a mí me gusta mucho-. Es fiel a ella misma, a sus pensamientos y es de esas personas que cuando sienten algo lo dice y me gusta cómo lo dice. Me dice cosas lindas que nunca nadie me las dijo de la misma manera. También me enamoró mucho su mirada".



El coach, que siempre mantiene un muy bajo perfil, se mostró desenfadado al hablar de su amor con Vigna, para quien no tuvo más que halagos y reveló de qué manera surgió el amor en el marco del equipo de baile que conforman junto a Facu Mazzei: "Siempre fui su coach pero después vino la confusión, realmente estábamos confundidos porque nos veíamos todos los días, no es que nos dejábamos de ver un tiempo para que se nos pase". Y relató que "había una miradita de acá, un comentario demás y fue pasando esto. Además siempre nos llevamos muy bien".



Aclaró entonces que cuando se trata de ensayar y entrenar no hay lugar para otra cosa: "Sabemos dirimir lo profesional de lo que nos pasa, a veces nos cuesta pero estamos bien". En este sentido aseguró que es clave "la comunicación, como decimos las cosas". "Nos ponemos más exigentes en los ritmos que vienen y eso no deja tanto lugar a la distracción. Estamos enfocados en el certamen en dar lo mejor porque queremos llegar a la final", enfatizó en nota con el ciclo radial Por si las moscas.