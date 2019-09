Vicuña recordó a su hija: "Son más años los que ya volaste que tus 6 a mi lado"

Benjamín Vicuña recordó con amor y poesía a su hija Blanca, a siete años de su muerte. El actor posteó una foto de la niña en la playa, mirando fijo a cámara, y la acompañó con un conmovedor texto sobre el paso del tiempo, los rasgos que él admiraba de ella, y lo eterno."Tu mirada. Esos ojos negros que me volvían loco. Ese misterio que jamás entenderé. Tu Alma libre mi pequeña princesa inca. Tus alas que abrazan mi dolor", comenzó."Son más años los que ya volaste que tus 6 años a mi lado. El tiempo es relativo y curioso. El tiempo es un misterio como tu mirada anclada en mi memoria", siguió, como hablándole directamente a ella, con el corazón abierto y el dolor a flor de piel."Tanta responsabilidad que te doy, mi niña sabia, mi maestra en esta vida, mi inspiración salvaje y mi antídoto a todo miedo sobre la eternidad. Mi niña que ya no es niña, mi niña que corre, salta y vuela. Mi dulce hija que voló tan lejos que por momentos no puedo ver por el sol", reza el último párrafo del extenso escrito, para finalizar con otra descripción de Blanquita."Amo tus ojos, tu pelo, tu boca, tu piel, tus pecas, tus dedos de los pies, tu risa que estalla como la primavera. Tu risa que no la apaga ni siquiera el frío de tiempo. El tiempo, eso que se nos fue, que se recobra en la esperanza. En el silencio", cerró.Entre otros famosos, Vicuña recibió el apoyo de María del Cerro, Darío Barassi, Sabrina Garciarena, y Gonzalo Heredia, quien expresó: "Hermosa Blanquita".La periodista Marcela Coronel también le dejó un conmovedor comentario. Ante "el dolor indescriptible está tu palabra precisa, transmitiendo todo tu amor hacia Blanca, siempre. Te abrazo", le escribió.