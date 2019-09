El motivo por el que Zaira Nara develó el sexo de su bebé en TV

Embarazada de tres meses y medio, Zaira Nara develó el sexo de su bebé en camino: un varón. Pero además confesó que lo hizo ante la insistencia de las marcas que le pedían saber si se trataba de una nena o un nene, para poder mandarle regalos."Yo dije, 'no lo voy a decir hasta que nazca'", comenzó contando la conductora en su programay explicó: "Pero después, los canjes te empiezan a preguntar, tengo como diez marcas de Instagram que me quieren mandar cositas, sabanitas, pavaditas. Y yo elijo todo gris y te dicen 'cuando sepas el sexo nos decís' y yo 'no con el gris estoy bien'".Aunque aclaró que a su hija Malaika de tres años también la viste de celeste, decidió mostrar su última ecografía: "Ahí está la columnita, estaba de costado y no se veía. Y la flechita indica.. un pitilín".De inmediato sus compañeros se acercaron a ella y la felicitaron con un fuerte abrazo y le pidió ayuda a su seguidores: "Aceptamos sugerencias de nombre realmente porque al lado de Malaika.. no le puedo poner uno típico".El anuncio de que sería mamá nuevamente también lo había hecho en su programa enjunto con su hija: "Mali, ¿querés que le contemos a todos algo? ¿Qué tiene mamá en la panza? Hay alguien que les quiere decir algo", anunció hace unas semanas y mostró su panza con una inscripción: "Hola".Después contó cómo se enteró con su marido Jakob von Plessen de la feliz noticia: "Lo supimos juntos con un test. Es increíble, pero la mujer lo siente. Yo le venía pidiendo que me vaya a comprar uno y un día salí de acá y le dije 'para mí estoy embarazada'"."Se agranda la familia.. ¡y no podemos estar más felices! Graciaspor ser mi familia hace cuatro años, guardar los mejores secretos y hacerme sentir tan mimada. La fiesta de hoy fue un mimo al alma. Gracias a mi familia, a mis amigas y a mi amor. ¡Este día es realmente único y quedará en el recuerdo siempre!", escribió un rato después desde su cuenta de Instagram.