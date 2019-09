Los Palmeras y Los Nocheros grabaron "Aprenderás a llorar": Así suena el tema

Video: Así suena "Aprenderás a llorar" por Los Palmeras y Los Nocheros

Si bien el CD ya fue presentado y se encuentra a la venta, el video de la colaboración que Los Nocheros hicieron con Los Palmeras no se había conocido. Pero este miércoles llegaron las imágenes y el sonido de un nuevo encuentro.

"Aprenderás a llorar" fue publicado por CumbiaTube y los fanáticos no se verán defraudados.

¿El dato? en las imágenes del adelanto no aparece Mario Teruel quién se alejó del grupo luego de que su hijo Lautaro fuera acusado de abuso sexual.



El disco

"Sean eternos Los Palmeras", el nuevo CD del grupo de cumbia, contiene los temas legendarios de la banda reversionados con la participación de reconocidos artistas como Andrés Calamaro, Los Nocheros, Coti Sorokin, Axel, Soledad Pastorutti, la Mona Giménez y El Chaqueño Palavecino.



La letra de "Aprenderás a llorar"



Pronto se borrará tu sonrisa burlona

mañana tristeza será cuando no esté mi sombra

pronto descubrirás que no eres dueña y señora

que lastimarme y esperar a mi alma que llora



Porque me dejaste solo amor

cuando más te amaba

ya verás, sufrirás pedirás perdón

ahí te quien te ama, te amaaaaaa



Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo

aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos

Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo

Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos



Quiero olvidar el ayer, desde el instante en que heriste

con un puñal mi corazán dejándolo solo y triste

pronto vas a volver mostrándote arrepentida

entonces vas a comprender que al que ama no se lastima

porque me dejaste solo amor

cuando más te amaba

ya verás sufrirás pedirás perdán

ahá te quien te ama, te ama



Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo

aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos

Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo

aprenderas a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos.