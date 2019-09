El contradictorio deseo de Wanda Nara para el futuro de Mauro Icardi

En una charla con el programa Morfi de Telefé, en el que se encuentra su hermana Zaira, Wanda Nara dejó una respuesta que puede ilusionar a los Xeneizes que ven con buenos ojos la llegada de Mauro Icardi al club.



Zaira le contaba a Wanda que la habían contactado de parte de Daniel Angelici para conseguir el teléfono de la representante de Icardi, pero que no se los había pasado. "Recién ahora me decís, Zaira, que cerró el mercado. Vos te zarpás", bromeó desde Francia, a donde viajó para cerrar el traspaso a préstamo del goleador rosarino.



Y luego agregó: "Lo dije y es verdad, Boca es un gran equipo y a mí me gustaría que un día Mauro pueda jugar ahí. Al margen de que soy de River, valoro y sé lo que es para un jugador entrar a jugar en la cancha de Boca. Y si algún día se da la oportunidad soy la primera que no podría poner piedras porque sé cómo se encuentra De Rossi en Argentina, porque lo hablo en el programa nuestro (Tiki Taka) de fútbol y está muy feliz. Cada vez que (Daniele) habla con argentinos o italianos resalta lo que es jugar en Argentina".