A los 72 años y luego de 30 de noviazgo, se casa Graciela Pal

Luego de 30 años de noviazgo, Graciela Pal confirmó que se casará a sus 72 años con Eduardo, el gran amor de su vida. Graciela y Eduardo se conocieron cuando ella estaba de vacaciones con su hija en Villa Giardino. Desde ese momento, no se separaron nunca más.



Por su parte, la hija de la actriz, Manuela, manifestó cómo se siente luego de enterarse que será testigo en la boda: "Estoy feliz, hace mucho tiempo que está con Eduardo, para mi siempre fue el marido. Me crié con esa relación y lo vivo con mucha felicidad".



Manuela, quien también es actriz, afirmó que su madre tomó la mejor decisión al elegirla a ella para ser la testigo. "Siendo hija única esperaba ser testigo. Además, soy la más testigo que hay de esa relación, no podía ser otra persona", ratificó en diálogo con "eltrecetv.com".



Además, adelantó cómo será el look elegido por su madre para este acontecimiento tan importante en su vida: "Es súper tranquilo porque, después del festejo, mi madre tendrá función de teatro. Va a ser algo chiquito, estaremos con ropa relajada, pero elegantes siempre".

