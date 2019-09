Dicen que el caso de Nahir Galarza podría convertirse en una serie de tv

Las productoras se interesan en producir el "Caso Nahir" fundamentalmente por el enorme debate que he creado en la región. Ven a 2 padres narcisistas y violentos, a 2 madres sumisas (VG) y por ende a 2 chicos sin estructura como chivos expiatorios de la Gran Farsa Socio/Familiar. pic.twitter.com/FZ99cfGAhl — jorge zonzini (@JorgeZonzini) 3 de septiembre de 2019

En la tarde del martes, el manager y ex vocero de Nahir Galarza, Jorge Zonzini publicó en su cuenta de Twitter que el caso de la acusada está siendo analizado por productoras internaciones que buscan realizar una serie o película sobre el hecho."Las productoras se interesan en producir el "Caso Nahir" fundamentalmente por el enorme debate que he creado en la región. Ven a 2 padres narcisistas y violentos, a 2 madres sumisas (VG) y por ende a 2 chicos sin estructura como chivos expiatorios de la Gran Farsa Socio/Familiar", relató el hombre en su red social.Ante esto, BigBangNews compartió que se trata de las productoras como Pampa Films/Turner (a cargo de la serie de Monzón que finalizó el lunes), NBC Universal Telemundo (que adquirió la totalidad de Underground y que estará a cargo de El Marginal a partir de ahora) y Nippur Internacional (la cual actualmente desarrolla la serie policial, Mentes Criminales), son algunas de las interesadas.Por su parte, el ex vocero, en diálogo con el periodista Alexius Paredes del mencionado sitio, comentó que el caso de Nahir generó "obviamente un tremendo debate" en los medios de comunicación y en las redes. "El hombre de ficción, el de afuera, ve un caso muy relevante en esa materia. Qué pasa con esta sociedad donde todo es tan sanguíneo, que en vez de esperar el proceso judicial, quieren quemar todo", explicó.En este marco, Zonzini agregó que "los que más les asombra es el tema de la violencia en los adolescentes. Es decir que este caso de criminalidad joven se haya convertido en uno de los más emblemáticos. Todos los organismos internacionales que hablan sobre la violencia de género, saben que no es una conducta innata, sino dentro del plano familiar".Por último, el hombre sostuvo que la idea de las productoras interesadas sería (en caso de no poder arreglar una suma con la condenada por los derechos) hacer un producto al estilo "Acusada", la película que protagonizó Lali Espósito y que (sin nombrarla) hablaría del crimen de Solange Grabenheimer.