Escote y en bikini: La foto "hot" de Morena Rial

A Morena Rial parece no importarle la ola de frío polar ya que publicó una foto hot utilizando una bikini muy llamativa.La parte superior del traje de baño de la hija de Jorge Rial constó de un diseño particular con mucho relieve de color amarillo, blanco, marrón y negro, alrededor de su cuello utilizó un collar cuyo componente principal es una llave, y por último, editó la imagen para agregarle un emoji de corazón.Esto podría ser un mensaje entre líneas para indicar que nadie pudo obtener aún la llave para abrir su corazón, además de que More agregó en su posteo de Instagram una sugerente frase sobre su vida amorosa. "Te mereces el amor que siempre intentas darle a los demás", escribió la cantante, sin indicar un destinatario de su mensaje.Tras la escandalosa separación con el papá de su hijo, Facundo Ambrosioni, la hija del conductor de Intrusos (América) se mostró muy cerca de un amigo, Enrique Sánchez, que rápidamente pasó a ser algo más. Sin embargo, a pesar de las decenas de salidas juntos, fotos y mensajes románticos, ella sostuvo que está soltera, y hasta el momento nunca hubo una confirmación oficial de nuevo romance más allá de sus sugerentes frases hacia él en las redes.