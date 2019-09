Eva De Dominici reveló por qué mantuvo en secreto su embarazo

Después de muchos rumores, Eva de Dominici confirmó su embarazo de 36 semanas a la revista Gente, que la tiene como protagonista de su última tapa.En un momento de la entrevista con la publicación, el cronista le pregunta a la novia de Eduardo Cruz (34): "¿A qué se debió tu silencio mediático durante ocho meses y medio de tu espera más inolvidable?".Eva explicó por qué guardó en secreto su embarazo: "Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo. Y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo (risas)"."Entonces acordamos atravesar esta primera vez de los dos más unidos que nunca, con total tranquilidad, respetándonos el tiempo. Tuve ganas orgánicas de recluirme en una burbuja. Solo pude compartir la noticia con los familiares más cercanos y recién después del tercer mes", agregó.La actriz abrió su corazón al hablar sobre cómo vive su primer embarazo: "Siempre escuché un relato muy romántico respecto del embarazo. Nadie me dijo que se vive al borde de las emociones. Exponiéndose a exámenes constantes, que no hacen más tenerte alerta de que algo suceda. Renunciando a proyectos. Quedando al dominio de las propias hormonas. En definitiva, sentí que ser mamá estaba siendo la decisión más riesgosa de mi vida. Y elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte. . . ¡mamá!".