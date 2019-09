La nueva vida de Gastón Pauls como predicador de la fe

Luego de pasar años de oscuridad debido a su adicción a la cocaína, Gastón Pauls encontró el camino de la recuperación en la fe y ahora dedica su vida a compartir su experiencia con personas que sufren los mismos problemas. "No paro de dar charlas, estoy al mango total", confesó.



"En el año 2007 cuando, después de intentarlo de un millón de maneras, no podía dar con nada que me hiciera salir de la adicción y el consumo. Había intentado ya todas las maneras posibles y, en la hora más desesperada, como le ocurre a muchos no creyentes, no fui el único que levantó la mano y le pidió ayuda a Dios. Y la ayuda vino", contó el actor en diálogo con el sitio Ciudad.com.



Sobre las charlas que da para ayudar a las personas con problemas de adicciones, Gastón explicó: "Cuento lo que me pasó, lo que viví, lo que sufrí y también por dónde apareció mi recuperación. De alguna manera, es compartir y ojalá eso sirva para prevenir. Son muy potentes".



El actor también contó cómo combina sus charlas con su trabajo como actor. "El año pasado fue de mucho laburo en cine. Hice siete películas y, este año, ya filmé una, ahora filmo otra, me voy al festival de cine de San Sebastián, al de Venecia. Todo esto lo organizo entre medio de los viajes de mi laburo como actor", declaró.



También adelantó su proyecto de llevar esas charlas motivacionales a la televisión. "Hay una posibilidad de llevar este proyecto la tele y reflejarlo en una serie de informes. De a poco me voy acomodando, estoy viajando mucho, pero me hace bien y lo necesito también. Es parte de mi recuperación", dijo.