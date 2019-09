Dolores Fonzi contó cómo está tras superar el cáncer de mama y dejó un consejo

Dolores Fonzi brilló en el preestreno de la película que protagoniza, Claudia, el nuevo film de Sebastián de Caro. Y aunque la actriz se mostró tan ansiosa como emocionada por el pronto estreno, también aprovechó la entrevista que le brindó a Intrusos para darle a las mujeres un consejo de vital importancia.A la actriz, que superó el cáncer de mama a mediados de mayo, le preguntaron cómo se siente hoy. Feliz por haberse curado, luego de haberse sometido a una mastectomía, Dolores aclaró que su salud está óptima y les habló directamente a las mujeres con un objetivo claro: remarcar la importancia de las mamografías preventivas."Estoy muy bien. Tuve ese tema de salud en abril que fue refuerte, intenso y contundente. Pero con el tiempo, como dice mi médico, todo suma. En ese momento dije '¿qué?', '¿por qué a mí?', '¿qué pasó?, '¿cómo?'. Pero ahora me pregunto, '¿y por qué no a mí?'", comenzó diciendo Dolores.Y les habló directamente a las televidentes: "Vayan al médico, háganse mamografías, ecografías y háganse chequear. Vayan al médico y háganlo, no sean vagas".Antes de cerrar, Dolores contó que se siente "feliz" y que todo lo que le pasó y logró superar hizo que cambiara su manera de ver las cosas. "Vas viviendo la vida, hay que aceptar cosas e ir reflexionando. Claramente, las cosas van cambiando y una no es la que controla todo".