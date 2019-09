Sofía Pachano: "No tengo novio, pero sigo haciendo casting"

Hace poco más de un año, Sofía Pachano no tiene novio y está sola. La hija de Aníbal decidió cortar una relación de poco más de un año y desde ahí no volvió a "pescar nada", como dijo ella. Pero, cuenta puertas adentro, quiere empezar a salir con un chico e hizo el pedido muy especial en un reportaje que dio en la pantalla de Ciudad Magazine.



Está en la búsqueda de un compañero que la quiera y que la cuide. "No tengo novio. ¿Cómo puede ser? Pero yo sigo haciendo casting, chicos. El que quiera entrar al casting, no hay problema. Yo quiero ser la Nico Occhiato pero femenina. Porque está esta cosa de 'los varones pueden y las mujeres no'", dijo en Siempre Show, una de las preferidas de Marcelo Tinelli en el Bailando por un sueño.



Y a partir de allí comenzaron con las bromas y las indirectas (o no tanto): "Nico me parece muy lindo. Es un chico muy buenmozo, está todo tallado. No hay mucha onda, te das cuenta y con Nico no hay", argumentó Sofía Pachano sobre la posibilidad de que Occhiato se convierta en su novio.



Desde el piso le preguntaron por dos de los tipos que más levante tienen desde la pista de la productora La flia, pero ella no les dio mucha cabida al Polaco y Federico Bal, dos bien polémicos y con chicas a la vista: "Son tres perfiles muy distintos. Salvando las distancias porque el Polaco está de novio, tendría una noche de diversión con él, claramente. Tiene mucho ritmo. Y para casarme. Fede me cae bien pero también está de novio. Tendría que elegir a Nico por soltero".