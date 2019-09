Algo le molestaba y entonces decidió posar en ropa interior

"Intentando vestirme pero molestan", escribió Mónica Farro al mostrar un collage de fotos en las que exhibe sus curvas desde distintos ángulos mientras se prueba ropa en su vestidor. Las imágenes cosecharon en pocas horas miles de "me gusta" y también gran cantidad de halagos de sus seguidores a su silueta.La uruguaya siempre se encarga de dejar boquiabiertos a sus seguidores ya sea con postales con poca ropa o luciendo su silueta en el gimnasio.Farro se casó el mes pasado y con su marido, Leandro Herrera, decidieron hacer una celebración gasolera y reducir los costos aprovechando la fama de la vedette. Así, con una serie de posteos se armaron una boda con canjes, pero nada pasa desapercibido en las redes sociales y los seguidores de Farro empezaron a burlarse por la cantidad de empresas que habían participado de la organización.Empezando por un posteo que agradece a una firma que organiza eventos, la modelo continuó con canjes de pizzas, flores, peluquería, maquillaje, vestido, souvenirs, bandas en vivo, pistas led y ¡hasta cascada de chocolate y la torta de casamiento pasaron por su Instagram!Así, ante la gran cantidad de mansajes, la vedette se vio obligada a responder contra todas las personas que la atacaban: "Este post es para mis seguidores, críticos y gente copada. Sé que estos días llene mi Insta de cosas de mi boda y estoy muy feliz x ello. Algunos se burlan o toman el pelo x los canjes y les quiero contar que me encantan sus críticas y sepan que sin el apoyo de tantas marcas que fueron como 40, nunca hubiera podido hacer un casamiento tan importante con tanta variedad de comida y bebida en seis horas que duró la fiesta. Cada una de las marcas lo hizo con tanto amor que los felicito. Sin uds no hubiera podido y más en los tiempos que corren, algo así hubiera salido casi 1 millón de pesos y yo no soy rica y me casé con un laburante", escribió.