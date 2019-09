Primero se mostró mimosa con Del Potro y después lució sus curvas en el mar

Desde que confirmaron su noviazgo con románticas fotos a puro mimo en Bariloche, Sofía "Jujuy" Jiménez (28) y Juan Martín del Potro (30) se muestran muy acaramelados en cada viaje y evento al que asisten. Y esta no fue la excepción.La modelo y el tenista no quisieron perderse el mega recital que brindaron The Rolling Stones en Miami y disfrutaron de sus hits a puro mimo con la multitud presente en el escenario."You rock my world, baby", escribió Jujuy en su cuenta personal de Instagram, donde además compartió una dulce postal dándole un beso en el cachete a su pareja y distintos momentos de la banda en acción.Después, la morocha mostró cómo fue su "feliz domingo" y de paso mostró "un adelantito" de una nueva colección de trajes de baño.