Se separó en marzo, está sola y revela cómo conquistarla

Ayelén Paleo, la protagonista del escándalo que hace unos años involucró a Santiago Bal, se encuentra en pleno verano europeo y sin novio a la vista, disfrutando de sus vacaciones por Grecia y España."Me separé en marzo y ahora estoy sola. Por el momento, disfrutando, esperando que llegue la persona indicada", aseguró la vedette.Interrogada por la revista Paparazzi acerca de su preferencia entre argentino y europeos, expresó: "Son distintos, eso te lo puedo asegurar. Me quedo con el argentino por su forma de ser y de encarar. El europeo también tiene lo suyo, pero si es uno o el otro: el argentino siempre".-¿Cómo se te conquista?-Siendo simpático y haciéndome reír. Me gusta que tenga buena onda, que me sepa cuidar y entender mi trabajo. . . y fin, estoy esperando a mi hombre perfecto. Por supuesto que me tiene que cuidar y querer, y no te digo más cualidades porque lo que sigue no lo vas a poder publicar (risas).-¿Hay lugar para el sexo o si no estás de novia, no?-Sí, obvio que hay lugar para el sexo.-¿Cómo hacés para cuidarte físicamente?-Ahora en vacaciones estoy un poco más relajada, pero de todas maneras no dejo de entrenar. Todos los días me tomo un ratito para hacer algo, pero sin tanta rigurosidad. Encima me encanta comer y disfrutar de cenas con amigos, tomando algo, pero bueno, hay que cuidarse.-Volviste al teatro el verano pasado, ¿qué te espera para la temporada que viene?-Nos vamos para Carlos Paz con la revista de Omar Suárez. Es una plaza en la que nunca había estado y me tiene entusiasmada poder ser parte el próximo verano.-¿Volviste para recuperar tu lugar como vedette?-Sin dudas. Tengo cosas que otras que dicen ser vedettes no tienen. Anotá: actitud, talento, despliegue arriba del escenario, soy querida por la gente, el público respeta mi trabajo. Como vedette soy muy completa, mi historial lo demuestra.-¿Estás al tanto de la salud de Santiago Bal?-Sé que estaba mal, pero no mucho más. Es un tema del que no quiero hablar, ojalá se mejore. No estoy muy al tanto de la farándula argentina en estos momentos, por eso no sé y no tengo mucho más para decir.